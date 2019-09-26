شكرا لقرائتكم خبر عن مين الأكثر استخداما للأكياس البلاستيك؟.. محلات الخضار والفواكه تستهلك 20% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعمل وزارة البيئة، على تهيئة المناخ لتطبيق إجراءات التقليل والحد من استخدام البلاستيك فى مصر، من خلال التوعية بأضرار المخلفات البلاستيكية على البيئة، وإطلاق مبادرات التوعية ومنها مبادرة محافظة البحر الأحمر للحد من الأكياس البلاستيكية بالغردقة، حيث تم توزيع 10 آلاف شنطة متعددة الاستخدام على المواطنين فى الأسواق.

ويستعرض ”الخليج 365”، توزيع حصص الاستهلاك من الأكياس البلاستيكية في مصر، وفق احصائيات وزارة البيئة:

1- محلات السوبر ماركت (14٪)

2- الصيدليات (5٪)

3- مصانع الملابس الجاهزة (3٪)

4- سلاسل الوجبات السريعة والمطاعم (6٪)

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5- محلات الخضار والفواكه (20٪)

6- البقالة (25٪)

7- المكتبات (2٪)

8- المتاجر والمحلات التجارية (17٪)

9- أخرى (8٪).



