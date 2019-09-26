شكرا لقرائتكم خبر عن كيف نحمى أنفسنا من ملوثات هواء السحابة السوداء × 8 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجه وزارة الصحة والسكان السحابة السوداء التى تنتج سنويا عن حرق قش الأرز وهو ما دفع وزارة الصحة لوضع خطة لمجابهة الملوثات الناتجة عنها. ”الخليج 365” يستعرض تحليلا معلوماتيا حول خطة الوقاية من أخطار تلوث الهواء والسحابة السوداء الناتجة عن حرق الأرز. 1- استراحة المريض داخل المنزل حتى تهدأ أعراض استنشاق الدخان. 2- إعطاء المريض دواء نوبات الربو إذا كان موصوفاً له من قبل الطبيب المعالج. Advertisements 3- حالة حدوث احمرار بالعين ينبغى غسل العينين بالماء وشرب الكثير من السوائل. 4- يفضل تغيير ملابس الشخص بالكامل والاستحمام فوراً. 5- فى حالة استمرار الأعراض أو حدوث تغير فى الوعى ينبغى زيارة المستشفى. 6- يجب غلق نوافذ المنزل عند رؤية أدخنة حرق قش الأرز. 7- استخدام فلاتر الكربون النشط والفلاتر الأيونية فى أجهزة تنقية الهواء بالمنزل. 8- الحرص على التهوية الجيدة لجميع غرف المنزل فى وقت عدم وجود الدخان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كيف نحمى أنفسنا من ملوثات هواء السحابة السوداء × 8 معلومات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.