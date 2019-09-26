شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد: الإخوان جماعة ضالة ومضلة.. والشعب لن يستجيب لأى دعوات تحريضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد قنديل رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الوفد، أن الدعوات التى أطلقتها جماعة الإخوان الإرهابية للتظاهر مغرضة وهدفها تخريب الوطن وضرب استقراره، لافتًا إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية ما هى إلا جماعة ضالة ومضلة تحاول أن تبعث بمقدرات الوطن وأن تذرع الوقيعة بين الشعب ومؤسسات الدولة.

وأضاف قنديل، فى تصريحات له، أن الدعوات التى أطلقتها جماعة الإخوان الإرهابية جاءت بالتزامن مع زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى نيويورك عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية لحضور الدورة رقم 74 من الجمعية العامة للأمم المتحدة بهدف تشويه صورة مصر أمام المجتمع الدولى.

ولفت رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الوفد، إلى أن الدعوات التى أطلقتها الجماعة للتظاهر لن تجد رواجًا بين أطياف الشعب المصرى الذين يثقون كل الثقة فى قائدهم الرئيس عبد الفتاح السيسى، كما أن أى محاولات لإثارة الفتنة أو البلبلة داخل الشارع المصرى سيتجاهلها المواطنون تمامًا.