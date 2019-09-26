شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. كل ما تريد معرفته عن تابوت "الملكة تاوسرت" بعد إعادته لمتحف الأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت وزارة الآثار فى إظهار واحدة من أهم القطع الفرعونية المكتشفة منذ عشرات السنين، وهو تابوت "الملكة تاوسرت" الشهيرة بالملكة القوية والتى حكمت مصر سنة 125 قبل الميلاد، وعرض تابوت الملكة فى قلب متحف الأقصر الذى يضم مختلف المقتنيات الفرعونية على مر العصور، برعاية الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

وفيما يلى يرصد ”الخليج 365” تفاصيل وتاريخ تابوت "الملكة تاوسرت" الذى عرض بمتحف الأقصر:

1. عرض التابوت فى متحف الأقصر لتقديم الدعم والتغيير للمشهد أمام السائحين الذين يزرون الأقصر فى الموسم السياحى الشتوى.

2. الوزارة أكدت بتلك الخطوة على اهتمامها كل فترة بكافة المتاحف حول مصر ودعمها بكل القطع الأثرية التاريخية الصغيرة والكبيرة.

3. الآثار تساهم فى دعم المتاحف بقطع جديدة للحصول على تنشيط أفضل لحركة السياحة.

4. الملكة تاوسرت هى آخر ملكات الأسرة 19 بمتحف الأقصر.

5. جرى اكتشاف التابوت الخاص بالملكة منذ حوالى عقدين بأيادى عالم آثار ألمانى.

6. جرى اكتشاف التابوت فى مقبرة الملك "باى" (KV13) بالبر الغربى بمعرفة عالم الآثار الألمانى آلتن مولر.

7. يبلغ طول التابوت 280 سم وعرض 120 سم وارتفاع 150 سم ويزن 6 طن.

8. نقل تابوت الملكة "تاوسرت" لمتحف الأقصر بعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية.

9. قام فريق آثرى من المرممين بأعمال الترميم الأولى قبل التغليف والنقل للتابوت الخاص بالملكة تاوسرت.

10. التابوت الخاصة بالملكة مصنوع من الجرانيت الوردى ومزين بمجموعة من الرسومات التى تصور الأربعة "آلهات الحاميات" وأبناء "حورس" الأربعة.

11. توجد على التابوت نقوش بديعة تشمل الدعوات والصلوات للمتوفى.

12. الأمير "منتوحرخبش-اف" ابن الملك رمسيس الثالث، أعاد استخدام التابوت ووضعه بمقبرة أسرته.

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13. الملكة تاوسرت هى "سات رع مريت آمون" وكانت ابنة الملك مرنبتاح الأول.

14. يقال إن الملكة تاوسرت كانت الزوجة الثانية للملك "سيتى الثانى" الذى حكم مصر حوالى 6 سنوات.

15. بعد وفاة سيتى الثانى انتقل الحكم لابنه "سابتاح" من زوجه آخرى غير تاوسرت وشاركته فى الحكم زوجة والدة وهى "تاوسرت".

16. الملكة تاوسرت أيدت حكم الابن بمساعدة شخص يدى "باى" الملقب بـ"حامل الختم العظيم للبلاد".

17. الملكة "تاوسرت" انفردت بسدة الحكم فى البلاد بعد وفاة "سابتاح" بعمر الـ20 سنة ،حيث لم يكن يوجد له خليفة على العرش.

18. ظلت "تاوسرت" تحكم مصر فى أواخر الأسرة 19 لمدة عامين تقريباً وكانت فترة حكمها للبلاد بداية النهاية للإمبراطورية المصرية.

19. توفت الملكة تاوسرت فى ظروف غامضة ونهاية حكم السيدات لعرش مصر القديمة بالكامل فلم تصل سيدة بعدها لسدة الحكم والجلوس على العرش نهائياً.

20. خلال فترة حكم الملكة "تاوسرت" شيدت معبد لها غير مكتمل حتى الآن فى جنوبى معبد الرمسيوم الخاص بالملك رمسيس الثانى.

21. خصصت الملكة لنفسها مقبرة فى وادى الملوك التى كانت مقتصرة على دفن الملوك فقط من الرجال.

22. رغم تاريخ الملكة "تاوسرت" إلا أنه لم يتم العثور على المومياء الخاصة بها حتى الآن لاغتصاب مقبرتها وطمس هويتها من داخل المقبرة.





تابوت الملكة تاوسرت لدى وضعه داخل متحف الأقصر لتنشيط حركة السياحة تابوت الملكة تاوسرت لدى وضعه داخل متحف الأقصر لتنشيط حركة السياحة



أمين الأعلى للآثار يشرح تفاصيل نقل تابوت الملكة تاوسرت لمتحف الأقصر