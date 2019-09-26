شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. جمارك الكويت تكشف القطع الأثرية الفرعونية المضبوطة قبل تهريبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الحساب الرسمى لجمارك الكويت، عبر انستجرام، صورا وفيديو من الأثار الفرعونية المضبوطة، والبالغ عددهم 5 قطع.

أعلن المستشار جمال الجلاوى، مدير عام الإدارة العامة للجمارك الكويتية، عن إحباط رجال الشحن الجوى، محاولة جديدة لتهريب عدد من الآثار الفرعونية، مهربة فى طرد عبر الشحن الجوى يزن نحو 65 كيلو جرام، مثمناً يقظة العاملين فى إدارة الجمرك الجوى وتصديهم للعديد من محاولات التهريب المنوعة.

ووفقا للموقع الرسمى لجمارك الكويت، أكد المستشار الجلاوى، أن قضية تهريب الآثار الفرعونية أحيلت إلى الجهات المختصة فى دولة الكويت، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة نحو إعادة الآثار إلى موطنها فى جهورية مصر العربية، مؤكداً استعداد الجمارك الكويتية لتقديم كافة المعلومات بشأن الآثار المهربة وآلية التهريب إلى السلطات المصرية انطلاقاً من التعاون الوثيق الذى يربط البلدين.





وبين المستشار الجلاوى، أن الجهات المختصة الكويتية ممثلة فى المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب انتهت من تقرير بشأن المضبوطات وعددها 5 قطع أثرية وحسم كونها آثاراً فرعونية، كما حدد المجلس أنواع الآثار المهربة وفق كتب رسمية وعقب تحليل دقيق فنى للآثار التى ضبطت من قبل رجال الجمارك فى الشحن الجوى.

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وكشف الجلاوى، وفق تقرير المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب، فإن الآثار المهربة هى أولاً جزء من تمثال للمعبود «أمون رع» وهو منحوت من حجر أسود صلب بطول 54,سم، وعرض أسفل الذقن يقدر بـ25,5 سم، والقطعة الثانية هى جزء من تمثال الملك «أمنحوتب الثالث» وهو يرتدى غطاء الرأس الملكى التقليدى، أما القطعة الثالثة فهى جزء من تمثال سيدة وهى ترتدى شعر مستعار، وبالنسبة للقطعة الرابعة فهى تمثال حورس على الهيئة الأوزبرية، أما القطعة الخامسة فكانت عبارة عن بلاطة من البازلت المنقوشة.



القطع الأثرية المضبوطة

واختتم المستشار الجلاوى تصريحه الصحفى بالتأكيد على أن رجال الجمارك سيظلون العيون الساهرة لأمن وأمان هذا الوطن الغالى وحمايته.