شكرا لقرائتكم خبر عن "النقض" تحدد مصير المتهمين فى "خلية إمبابة الإرهابية" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظر محكمة النقض، اليوم الخميس، طعون المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية إمبابة الإرهابية"، على أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة بحقهم.

كانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، قضت فى مارس 2018، بإعدام 10 متهمين، والمؤبد لـ5 آخرين، فى القضية رقم 629 حصر أمن الدولة لسنة 2014 المقيدة برقم 35 جنايات أمن الدولة العليا لسنة 2015، والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية إمبابة".

وجاء بأمر الإحالة، فى القضية التى حملت رقم 2572 جنايات قسم إمبابة لسنة 2015، وتضم 16 متهمًا، أن المتهمين بينهم 3 هاربين، قاموا فى غضون الفترة بين 2013 حتى مارس 2015، بتأسيس جماعة على خلاف القانون تهدف إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة والحرية والإضرار بالوحدة الوطنية، واستهداف المسيحيين، واستحلال دمائهم والإخلال بالنظام العام، وتعريض المجتمع للخطر، والاعتداء على القوات، وحيازة الأسلحة النارية.