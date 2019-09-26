هربت من زوجها بـ30 جرحًا.. "شرين" تطلب الطلاق من زوجها لقسوته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - فاطمة عادل:

أقامت "شرين. ع" (33 سنة) ربة منزل، دعوى قضائية ضد زوجها "السيد. ط" (40 سنة)، أمام محكمة الأسرة بزنانيري، تطالب فيها بالطلاق للضرر النفسي منه، مبررة: "بيتعامل معايا بكزلك، كل ما حاول أغيره بطلع بإصابة في جسمي منه".

أوضحت الزوجة: "تزوجت من صاحب محل فراخ من 4 سنوات وكان زواجي زواج صالونات، وكان ميسور الحال وصاحب شخصية قوية وبشوشة، لكنني لم أكن أتصور أن زوجي يتظاهر أمامي بتلك الصفات حتى أوافق على الزواج، وبالفعل وافقت".

تابعت: "في الشهور الأولى من الزواج لاحظت صوته العالي باستمرار، وبعد إنجابي طفلي قام بضربي بحجة عدم سماعي الكلام، بعدها ظهرت الخلافات بيننا وظهر الكزلك في حياتنا، فكلما حدثت بيننا مشكلة أو نسيت عمل الشاي عند طلبه، يقوم بضربي وإصابتي حتى لا أكرر أفعالي".

Advertisements

وأضافت: "من تلك اللحظة وأنا أوافق على كل طلباته، مر زوجي بأزمة مادية قبل فتح محله الخاص، لم أخذله وساندته بمصوغاتي الذهبية، ولا يتذكر ذلك عندما يقوم بضربي. حاولت معرفة مكان الكزلك حتى لا يقوم بضربي ثانية لكنه أخفاه"، مؤكدةً: "يوجد بجسدي أكثر من 30 علامة سطحية لكنها تترك أثارًا".

تروى الزوجة لحظات جعلتها تترك منزلها إلى محكمة الأسرة: "وصل الوضع بيننا بضربي كلما طالبته بشيء، حتى لا أتحدث معه عن طلبات المنزل، حتى قمت بتجهيز ابني للحضانة وعندما علم لم أر في عيونه إلا الغل وضربي بعدها لعلمه بأن طفله يحتاج في الشهر 1200 جنيه، وكانت تلك الضربة النهائية لدخولي بعدها المستشفى وعمل تقرير طبي بالإصابة، تم إرفاقه بالدعوى".

اختتمت الزوجة: "انتهت حياتي معه من وقتها بعد خروجي من تلك الحالة التي جعلتني لا أفكر إلا في التخلص منه وأنهي فترة عذابي... لا أتحمل المعيشة نهائيًا، لجأت وقتها لمحكمة الأسرة في زنانيري لرفع دعوى طلاق للضرر منه". وقد حملت الدعوى رقم 427 لسنة 2019 ومازالت الدعوى منظورة لم يتم الفصل فيها.​