بالأرقام.. أسعار متوقعة لبرامج العُمرة في الموسم الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

استعرض عماري عبد العظيم، رئيس شعبة السياحة والطيران بالغرفة التجارية السابق، أسباب ارتفاع أسعار العمرة للموسم الجديد، موضحًا أنها ترجع إلى زيادة الرسوم في مصر والسعودية، والزيادات الطبيعية السنوية في أسعار الخدمات وتذاكر أسعار الطيران.

وقال عماري، في تصريحات لمصراوي، إن الزيادة الجديدة على أسعار العمرة ستتراوح حسب مستوى البرامج (باخرة ـ بري ـ اقتصادي ـ 4 نجوم ـ 5 نجوم)، وستصل الزيادة بنسبة 10% على كافة البرامج عن العام الماضي.

ويتوقع رئيس شعبة السياحة والطيران بالغرفة التجارية السابق، أن تتراوح أسعار برامج عُمرة المولد النبوي كالتالي:

ـ 12 ألف جنيه سعر لـ (الباخرة) لمدة 15 يومًا.

ـ 13 ألف جنيه سعر المستوى (البري) لمدة 15 يومًا.

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ـ 14 ألف جنيه سعر المستوى (الاقتصادي) لمدة 15 يومًا.

ـ 18 ألف جنيه سعر مستوى (4 نجوم) لمدة 15 يومًا.

ـ 20 ألف جنيه مستوى (5 نجوم) لمدة 15 يومًا.

ووضعت المملكة العربية السعودية رسومًا جديدة للعمرة للمتقدمين كافة تبلغ نحو 500 ريال، منها، 300 ريال رسومًا جديدة تشمل ضرائب وقيمة مضافة ونقلاً وسكنًا، و93.75 ريال رسوم الخدمة الإلكترونية، و105 ريالات قيمة خدمات أرضية مقدمة للمعتمر.

ومن المقرر أن ينطلق موسم العمرة الجديد، منتصف شهر نوفمبر المقبل "عمرة المولد النبوي" وذلك بعد انتهاء التجهيزات الفنية لبوابة العمرة المصرية، وانتهاء ربطها مع باقي الوزارات والجهات الحكومية ومنافذ الخروج.

جدير بالذكر أن سعر برنامج رحلة "عمرة المولد النبوي" العام الماضي، كان يبدأ من 9 آلاف جنيه لرحلات البري، و11 ألف جنيه للبرنامج الاقتصادي، و12 ألف جنيه لمستوى 4 نجوم، و16 ألف جنيه لمستوى 5 نجوم.