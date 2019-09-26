شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: طرح جزء من «عين الصيرة» للاستثمار الفندقي لتكامل أنشطة متحف الحضارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إنه اجتمع مع المطورين العقاريين 3 مرات وطرح عليهم الأفكار التطويرية لمنطقة بحيرة عين الصيرة واطلعوا على الدراسات المقدمة، للمشاركة في عملية التطوير، مشيرا إلى أن ذلك يتم بالتنسيق المشترك مع وزارة الآثار.

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وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء dmc» على قناة «dmc»: «سيتم تطوير منطقة عين الصيرة كمرحلة ثانية في خطة تطوير القاهرة التاريخية، مشيرا إلى أنها ستكون منطقة للأنشطة الترفيهية والتجارية والمطاعم والكافتيريات».

وأوضح أن جزءا من أرض منطقة عين الصيرة سيطرح للاستثمار الفندقي وسيتكامل مع أنشطة متحف الحضارة والذي سيتم نقل المومياوات له من المتحف المصري الكبير.