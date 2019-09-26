شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع وإصابة 7 في حادث مروري ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 4 آخرون، الخميس، في حادث تصادم سيارة ملاكى بتوك توك بطريق قرية انفسط بمركز الواسطى شمالي بنى سويف.

وانتقلت 5 سيارات إلى مكان الحادث، وتم نقل المتوفين إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزى، وهم أشرف وجيه قرنى 19 سنة ومقيم بقرية ونا القس، محمود معوض عطوه 19 سنة ومقيم بقرية أبوصير، رمضان حمدى رمضان 19 سنة، ومقيم بقرية افوه.

وتم نقل المصابين وهم نبوى منصور محمد 40 سنة، إسلام عاطف فتحى 19 سنة ومقيمان بقرية أبوصير، مصطفى شعبان محمد 17 سنة ومقيم بقرية أبويط، محمد عبدالله محمد إلى قسم الاستقبال لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية والإسعافات الأولية اللازمة.