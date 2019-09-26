شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق وتشميع جزارة ومقاهي بحي شرق الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذ حي شرق الإسكندرية، برئاسة اللواء وحيد رضوان، 5 قرارات غلق وتشميع ادارى لعدد من المحلات، الأربعاء، بحضور رئيس لجنة الغلق وأعضاء اللجنة، وبمصاحبة قوة أمنية من قسم شرطة رمل أول.

وأعلن اللواء وحيد رضوان، في بيان صحفى، أن اللجنة تمكنت من غلق وتشميع مخزنين أخشاب، واثنان مقهى عمومي، ومحل جزارة، مؤكدا تنفيذ كافة قرارات الغلق وتشميع كافة المحلات المخالفة والغير مرخصة بنطاق الحي.

كما نفذت إدارة إشغال الطريق بحي شرق حملة مكبرة لازالة الاشغالات والحدايد والبراميل الحديدية بنطاق الحي، وتم ازالة عربات ومفروشات الباعة الجائلين وجميع التعديات على حرم الطريق العام، جاءت الحملة بحضور مدير ادارة اشغال الطريق ومعاونيه بمصاحبة وحدة شرطة مرافق حي شرق.