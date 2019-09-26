شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة: دعم بند الأبحاث 100%.. وزيادة مكافآت النشر الدولى 25% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تتبنى استراتيجية قوية لتشجيع النشر الدولى بين أعضاء هيئة التدريس، تمثلت فى زيادة مكافآت النشر العلمى الدولى بنسبة 25 % لأعضاء هيئة التدريس والباحثين المنشورة بحوثهم فى مجلات ومنصات ودوريات عالمية ذات معامل تأثير فى عام 2018، وتم رفع مكافأة النشر الدولى لعام 2019 بنسبة 100 %، ورفع مكافأة النشر الدولى 150 ألف جنيه للباحثين الذين ينشرون بحوثًا علمية فى مجلتى science أو Nature لتشجيع النشر فى المجلات العلمية الدولية.

وأضاف الخشت لـ"الخليج 365"، أن الجامعة تدعم بند الأبحاث بنسبة 100 % وهو خاص بمستلزمات ومواد البحث، كما تم رفع مكافاة الإشراف على الماجستير إلى ألفى جنيه، والإشراف على الدكتوراه إلى 3 ثلاثة آلاف جنيه، وزيادة مكافأة تحكيم الماجستير إلى 1200 جنيه، وتحكيم الدكتوراه إلى 1600 جنيه.

وأوضح رئيس الجامعة أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لزيادة موازنة البحث العلمى والنشر الدولى باسم الجامعة فى الدوريات العلمية المُصنفة دوليًا، مشيرا إلى أن جامعة القاهرة تولى اهتماما كبيرا بالحث العلمى والقائمين عليه لما له من أثر كبير فى الارتقاء بمستوى جامعة القاهرة فى التصنيفات الدولية وتحسين سمعتها الأكاديمية دوليا.