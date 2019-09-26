شكرا لقرائتكم خبر عن التأمين الصحى: العسل الطبيعى مضاد للبكتيريا فى حالات الجروح والحروق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، أن العسل الطبيعى مضاد للبكتيريا فى حالات الحروق والجروح البسيطة، وتابعت: "لو حد من عيلتك اتعرض لحرق قوى لازم تنزل بيه الطوارئ بالمستشفيات المحيطة بيك بسرعة".

وقالت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، إن العسل من فوائده أنه مضاد للبكتيريا فى حالات الحروق والجروح، مضيفة أنه آمن تمامًا وليس هناك أى مضاعفات.

ويشار إلى أن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، جرى إطلاقها فى بورسعيد أول يوليو الماضى ليتم تشغيل 26 وحدة صحية تستقبل المواطنين للتسجيل و7 مستشفيات عامة ومركزية لإحالة المرضى للمستويات العليا من العلاج .

جدير بالذكر أن الدولة توفر كل الجهود المالية والبشرية الكبيرة لضمان تحقيق المنظومة الجديدة لأهدافها باعتبار ملف الصحة أولوية مهمة للإصلاح الصحى الرئاسى.