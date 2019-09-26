شكرا لقرائتكم خبر عن القومية للأنفاق: استلام أول دفعة من القطارات الجديدة للخط الثالث يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء عصام والى رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أنه مخطط وصول الدفعة الأولى من القطارات المكيفة الجديدة المتعاقد عليها لصالح الخط الثالث للمترو خلال شهر يونيو المقبل، تزامنًا مع دخول باقى محطات الجزأين الأول والثانى من المرحلة الرابعة من الخط الثالث الخدمة، حيث متوقع انتهاء تنفيذهما بالكامل وتشغيلهما للجمهور مع حلول شهر أبريل المقبل.

وأضاف رئيس الهيئة القومية للأنفاق لـ"الخليج 365"، أن الهيئة تعاقدت مع "هونداى روتم" الكورية لتصنيع وتوريد 32 قطارًا مكيفًا جديدًا لصالح الخط الثالث للمترو بقيمة 318 مليون يورو، و640 مليون جنيه بما يعادل 6.9650 مليار جنيه تقريبًا، وذلك لدعم الخط الثالث بقطارات جديدة إضافية مع استكمال أعمال تنفيذه، حيث يعمل به حاليًا 8 قطارات فقط.

وقال والى، إنه ابتداءً من يونيو المقبل سيتتابع وصول القطارات الـ32 على دفعات شهرية، بحيث يجرى توريدها بالكامل إلى الهيئة القومية للأنفاق قبل نهاية 2020 لخدمة الخط الثالث بمراحله الأربع، وأن الهيئة تخطط لشراء 32 قطارًا مكيفًا جديدًا آخر لتصل طاقة القطارات العاملة فى الخط الثالث بالكامل إلى 72 قطارًا.

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وأوضح والى، أن الهيئة تعتزم طرح قريبًا مناقصة عالمية بين الشركات المختلفة لاختيار إحداها لتصنيع وتوريد 32 قطارًا مجددًا لتضاف لأسطول قطارات الخط الثالث بجانب الـ32 قطارا المتعاقد عليها حاليًا مع شركة هونداى روتم، بحيث تغطى هذه القطارات احتياجات الخط الثالث بمراحله الأربع مع انتهاء تنفيذها تباعًا ودخولها الخدمة بالكامل خلال 2022.

وأشارت مصادر مسئولة، إلى الاتفاق مع شركة هونداى روتم على تصنيع وتجميع مكونات 50% من القطارات الـ32 التى جرى إسنادها إليها داخل مصر بالاشتراك مع الهيئة العربية للتصنيع، مع زيادة نسبة المكون المحلى بهذه القطارات لتصل إلى حوالى 50% مثلما حدث القطارات الـ20 التى وردتها نفس الشركة لصالح الخط الأول للمترو، وانتهت من توريدها كاملة.

ولفتت المصادر، أنه يجرى تمويل تكلفة تصنيع القطارات الـ32 المتعاقد عليها مع شركة هونداى روتم، من خلال قرض كورى ميسر قيمته 243 مليون يورو حوالى توصل فائدته إلى 0.1%، وسيسدد على 33 سنة بعد فترة سماح 20 سنة ويمثل حوالى 70% من تكلفة تصنيعها فيما سيتم توفير باقى التكلفة من الموازنة العامة للدولة.