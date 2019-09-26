شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أرقام ارتبطت بمحاكمة متهمين بـ"أحداث ماسبيرو الثانية".. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوشكت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، من تسطير كلمة النهاية فى محاكمة متهمين اثنين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث ماسبيرو الثانية"، والتي وقعت أحداثها فى 5 يوليو من عام 2013، بعد تأجيل الدعوى لجلسة 13 أكتوبر لمرافعة النيابة والدفاع، وتوجد أرقام مرتبطة بالدعوى منها:

1 ـ الرقم "2" ويشير لعدد المتهمين الذين يعاد محاكمتهما فى الدعوى.

2 ـ الرقم "4" ويشير لعدد الجلسات التى نظرتها المحكمة فى الدعوى وكان آخرها جلسة 24 سبتمبر.

Advertisements

3 ـ الرقم "30" ويشير لرقم دائرة الإرهاب التى تنظر الدعوى برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، وسكرتارية محمد الجمل وأحمد مصطفى.

4 ـ الرقم "28" ويشير لرقم دائرة الإرهاب محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، والتى حكمت على المتهمين مع آخرين بالسجن 10 سنوات مشدد.

5 ـ الرقم"23" ويشير لعدد المتهمين فى الدعوى ككل والذين حكم عليهم فى وقت سابق.

وأسندت النيابة إلى المتهمين، اتهامات التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدى على المواطنين، والتلويح بالعنف، على نحو ترتب عليه تكدير السلم العام.