شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تدرس استبدال حديد "الزهر" لأغطية البالوعات بأخرى خرسانية وGBR والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنه نظرًا لأهمية وخطورة ظاهرة سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحى المنتشرة، عقدت وزارة التنمية المحلية اجتماعًا بديوان عام الوزارة بحضور ممثلين من 5 وزارات معنية وممثل لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة للاتفاق على وضع حلول جذرية للظاهرة الكارثية.



وأوضح قاسم، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الحاضرون اتفقوا على مجموعة من الأدوار المختلفة لحل المشكلة والتصدى لحجم الكارثة التى تخلفها، مشيرًا إلى أنه الاتفاق على أن تقوم شركات مياه الشرب والصرف الصحى بدراسة إحلال أغطية أخرى بديلة لـ"الزهر" مثل الخراسانية والـ"GBR" وهى "أحد أنواع الأغطية المضادة للصدمات والأحمال ورخيصة الثمن" مقارنة بحديد "الزهر".

وأضاف المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنه سيتم تكثيف حملات مسئولى المحليات على المخازن والمسابك غير المرخصة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإزالة المسابك غير المرخصة، بالإضافة إلى تكليف الوحدات المحلية ومجالس المدن والأحياء ومسئولى النظافة بالإبلاغ الفورى عن سرقات أغطية البالوعات الصرف الصحى.