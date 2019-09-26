اليوم.. افتتاح معرض "صنع في دمياط" بمدينة نصر بمشاركة 50 عارضًا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
تفتتح الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الخميس، معرض "صنع في دمياط" بمرحلته الأولى، في أرض المعارض بمدينة نصر، على مساحة 6 آلاف متر، وبمشاركة 50 عارضًا من أبناء محافظة دمياط.
وقال المحافظ، في بيان، إن سلسلة معارض "صنع في دمياط"، تأتي ضمن خطة المحافظة والاستراتيجية التي تنتهجها للنهوض بصناعة الأثاث وإبراز دور صغار صناع الأثاث وتتويج منتجاتهم وإكسابهم خبرة المشاركة في المعارض.
وأكدت تضافر الجهود بين كافة أجهزة الدولة المختلفة لإنجاح المبادرات الداعمة لهذه الصناعة.
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