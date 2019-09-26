مجلس الدولة يعتمد حركة المحاكم الإدارية والتأديبية لبدء العام القضائي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود الشوربجي: انتهت الجمعية العمومية للمحاكم الإدارية والتأديبية بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة. واعتمدت الجمعية الحركة الداخلية الجديدة للمحاكم التأديبية والإدارية، وتوزيع الاختصاصات الجديدة لكل دائرة، بعد صدور الحركة القضائية العامة في أغسطس الماضي، تمهيدًا لبدء العمل بها خلال العام القضائي الجديد بداية من أكتوبر المقبل. وجاءت حركة المحاكم التأديبية والإدارية كالتالي:​

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