شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن عدة مناطق بشارع الهرم لمدة 6 ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، بإجراء أعمال تحويل مسار خط مياه أسفل منطقة الأعمال الجارية بميدان نصر الدين بشارع الهرم، والخاصة بإنشاء محور ترعة الزمر، مما يضطرها وبشكل عاجل لقطع المياه ولمدة 6 ساعات بدأت فى الساعة الـ11 مساء أمس الأربعاء الموافق 25/9/2019 وحتى الساعة الـ5 من صباح اليوم الخميس الموافق 26/9/2019 .

وأوضحت الشركة، أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هى "المنطقة المحصورة بين شارعى الهرم والملك فيصل بدايةً من نفق الهرم وحتى شارع أحمد لطفى السيد بمنطقة المساحة".

على أن يجرى الدفع بـ3 سيارات محملة بالمياه النقية والصالحة للشرب لتلبية احتياجات المواطنين بمناطق الانقطاع عند الطلب على رقم طوارئ (125).