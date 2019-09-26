شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق جزئى لكوبرى عباس يستمر 3 أيام لعمل إصلاحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغلق الإدارة العامة للمرور، اليوم الخميس، كوبرى عباس لمدة 3 أيام، فى الاتجاه القادم من الجيزة إلى القاهرة والذى سيشهد إصلاح فواصل الكوبرى، وسط تدعيم الطرق بالخدمات المرورية والعلامات الإرشادية، لحين انتهاء مدة الأعمال المحددة بالطريق.

وستكون تلك الأعمال لكوبرى عباس فى الاتجاه القادم من الجيزة إلى القاهرة، والذى سيشهد إصلاح فواصل الكوبرى وسط انتشار الخدمات، وجرى التنسيق مع الأجهزة المعنية على البدء فى تنفيذ الأعمال ليلاً ونهاراً، الأمر الذى يستلزم غلق نصف الطريق (بالتناوب)، وستكون الأعمال الساعة 12 منصف ليل الخميس حتى الساعة 6 صباح يوم الأحد.

وستعين إدارة المرور، الخدمات المرورية اللازمة لتسيير حركة السيارات، مع قيام الشركة المنفذة بوضع المساعدات الفنية الكافية لتأمين منطقة الأعمال من إضاءة، طواحين ضوئية، علامات إرشادية وتحذيرية، مخاريط، فواصل حركة لمتابعة سير الأعمال لحين الانتهاء منها.