شاهد كيف سخر المصريون من إعلام الإخوان بأغنية جديدة على السوشيال؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض الإعلامى عمرو أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، مقطع فيديو، للمصريين، وهم يسخرون من إعلام الإخوان فى أغنية جديدة على مواقع التواصل الاجتماعى. وتسخر الأغنية من الإخوان وقنواتهم المعادية وطرق تمويلها، حيث تقول: "قنواتهم كل غرضها تولع مصر حريقة.. والكدب مفيش أسهل منه، ليه ميت ألف طريقة.. عاوز تحميها وتبنيها فالحجة بسيطة.. حافظ على بلدك وأحميها".

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