شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: نعالج عيوب العمران القديم بإنشاء مدن جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتورعاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مدن مصر أصابها الشيخوخة والكبر، و نعالج عيوب العمران القائم بإنشاء مدن جديدة حديثة، حيث أن الجدوى من إنشاء 14 مدينة جديدة فى وقت واحد، لخلق فرص جديدة للتنمية.

وأضاف الجزار، خلال لقاءه مع الإعلامى رامى رضوان خلال برنامج مساء DMC، إن العمران فى مصر كله شاخ وكبر، والمدينة مثل الإنسان هناك مدينة شابة وناشئة، ومدن مصر أصابها الشيخوخة.

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وأشار، نحاول أن نأتى بجانب المدن التى كبرت وشاخت، بإنشاء مدن جديدة بجانبها ، حيث نضغط بكل قوة لكى نختصر فترة النمو، لتقديم خدمات للموطنين ومعالجة القصور.

وتابع، نقوم بنقل العمل وليس السكن حيث أن الـ 14 مجتمع العمرانى الجديد أماكن لريادة الأعمال توفر فرص اقتصادية وتفتح مجالات جديدة للتنمية، حيث يجد المواطن ما يناسبه من سكن ومجتمع عمرانى جديد.