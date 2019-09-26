شكرا لقرائتكم خبر عن مصريون فى نيويورك: متمسكون بالدفاع عن الوطن فى مواجهة التحديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد عدد من أبناء الجالية المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية علي تماسك المصريين وحفاظهم علي سلامة واستقرار الوطن من أي محاولات للوقيعة أو إفساد الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وهدم مؤسسات الدولة ، وهي أمور لا يوافق عليها أي إنسان وطني مخلص يحب بلده.

وكان الدكتور حسام عبد المقصود رئيس مجموعة كومينتي كير للصناعات الدوايية، والمستشار الصحي لجامعة الدول العربية في نيويورك دعا إلي جلسة في حب الوطن بمناسبة زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لنيويورك بحضور أبناء الجالية والصحفيين والإعلامين وممثلين للجالية المصرية، وذلك في إطار تبادل الآراء مع أبناء الجالية والوفد الزائر.



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وتضمنت الجلسة نقاطاً محورية تركزت علي وحدة أبناء الجالية والمصريين عموماً في الداخل والخارج لمواجهة التحديات التي تواجه الدولة المصرية.

وقدم الدكتور حسام عبد المقصود عدداً من المقترحات للتواصل مع المصريين في الخارج من خلال وزراء الحكومة أثناء تواجدهم خارج مصر حتي يتم الاستفادة والإجابة علي تساؤلات بعض المصريين في الخارج، لأن هذه اللقاءات ضرورة أنها توضع علي جداول المسئولين الزائرين، وهو ما يشعرهم بأن الدولة مستمرة في التواصل معهم.

وأكد الحضور أن المصريين في الخارج لا يبخلون علي وطنهم الأم بأي شئ سواء عن طريق الاستثمار المباشر أو غير المباشر ، كما أنهم حريصين علي قضاء العطلات في مصر لإنعاش السياحة المصرية، وكذا لربط أبناءهم من الجيل الثاني والثالث بالوطن الأم.

حضر اللقاء الأنبا ديفيد اسقف نيويورك ونيو إنجلاند، والقمص موسيس بغدادي راعي كنيسة مار مرقص بالمقر البابوي، بسيدر جروف نيوجيرسي، وتامر الباز ا ورجل الأعمال هاني فهمي وهابي فهمي رئس مجلس إدارة احدي شركات السياحة في نيويورك

كما حضر كل من المحامي الدولي خالد أبوبكر والنائب أيمن أبو العلا، والنائب محمد سليم، وأحمد باشا رئيس تحرير روزاليوسف، والإعلامي شريف فؤاد، وأمجد مكي المسئول عن موقع رؤية الإخباري، أحد المواقع العربية والتي تغطي فعاليات الجاليات العربية بالولايات المتحدة الأمريكية.