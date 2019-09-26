شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. تاريخ من التناقض.. أردوغان يضع أكليل زهور على قبر مؤسس الصهيونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول نشطاء عبر شبكات التواصل الاجتماعى مقطع فيديو للرئيس التركى رجب طيب أردوغان، وهو يضع إكليلاً من الزهور على قبر ثيودور هيرتزل مؤسس الصهيونية، أثناء زيارة أجراها للمقبرة الوطنية الإسرائيلية قبل سنوات.

يظهر أردوغان فى الفيديو المشار إليه وهو يمتدح إسرائيل، ويتحدث عن العلاقات التاريخية التى تجمع بين تركيا والشعب اليهودى منذ القرن الـ15 وحتى اليوم، زاعمًا أن العلاقة بينهما كانت دائمًا من أجل ما سماه بـ"السلام".

وتداول هذا المقطع عقب الكلمة التى ألقاها أردوغان أمام الأمم المتحدة، وتحدث خلالها عن فلسطين، والحقوق التاريخية للشعب الفلسطينى، ما يكشف المواقف المتناقضة للرئيس التركى.

