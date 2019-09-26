شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: تطوير ممشى كورنيش النيل من كوبرى إمبابة حتى 15 مايو خلال عامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، عن تفاصيل مشروع "ممشى أهل مصر" والذى يتم من خلاله تطوير منطقة كورنيش النيل، حيث سيتم التنفيذ فى منطقة الكورنيش من كوبرى إمبابة حتى 15 مايو، ليكون نموذجا لتطوير مسار نهر النيل على كافة المدن.

وقال الجزار، خلال لقاءه ببرنامج مساء DMC، مع الإعلامى رامى رضوان، أنه يتم الآن تطويرمنطقة كورنيش النيل أمام مثلث ماسبيرو، وممشى أهل مصر حيث يتم تطوير منطقة الكورنيش من كوبرى إمبابة حتى 15 مايو، موضحا أنه سيكون نموذجا لكيفية تطوير مجرى نهر النيل على مسار كل المدن.

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وأضاف أنه تم الانتهاء من التخطيط والمقاول يعمل على الأرض، وسيكون مكان يفتخر به كل مصرى ، مثل عواصم العالم المتحضر، حيث لدينا أحلى ممشى لأحلى ناس فى مصر ، مؤكدا أنه سوف تكون المدة الزمنية لمدة سنتين.