شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البورصة: إقبال الأجانب على سندات الخزانة يرجع لرؤيتهم الإيجابية لاقتصاد مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد فريد صالح، رئس البورصة المصرية، أن مصر تجاوزت المرحلة الصعبة من عملية الإصلاح الاقتصادى، مضيفًا :"الفترة المقبلة وفقا لتوقعات الاقتصاديين والخبراء فى اتجاه نزولى بالنسبة للفائدة، وهذا سيشجع زيادة الاستثمارات فى مختلف القطاعات الموجودة فى الدولة".

وأضاف رئيس البورصة المصرية، خلال حواره ببرنامج "الحكاية" مع عمرو أديب، أن معدل زيادة الأسعار انخفض من 33% لـ 7 و 8%، وبالتالى معدل النشاط الاقتصادى سيتحسن مع الوقت.

وأشار رئيس البورصة المصرية، إلى أن مصر كانت فى أغسطس الماضى أكثر سوق ناشيء على مستوى العالم.

وذكر أنه من خلال تعاملات غير المصريين في سوق الأوراق المالية المصرية نستطيع أن نتعرف إلى اتجاهات رؤيته لاستثمار متوسط الأجل وطويل الأجل في أسواق المال.

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وأوضح أن إقبال المستثمرين الأجانب على التعامل على سندات الخزانة المصرية خلال الفترة الماضية يرجع إلى رؤيتهم الايجابية للاقتصاد المصري.