شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. عمرو أديب يكشف ما قال جاسوس فلسطينى منتمى للإخوان عن التعليمات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى عمرو أديب، عن ضبط جاسوس فلسطينى يدعى على شعبان الخريبى، من مواليد 7 مايو 1999، بمحيط ميدان التحرير، بعدما صدر له تكليف من تنظيم الإخوان الإرهابى، بالعمل على التحريض على العنف، وتجميع الفلسطينيين من أجل المشاركة فى تظاهرات ميدان التحرير.

وأضاف "أديب"، خلال تقديم برنامج "الحكاية"، المذاع عبر قناة "mbc مصر"، أن الجاسوس تم توجيه بالانتقال من الزقازيق، إلى القاهرة، وتأسيس جروب "نبض"، لمتابعة المظاهرات ورصد تحركات الأمن المصرى.

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ووفق الفيديو، اعترف الجاسوس أنه يدرس فى كلية طب أسنان الزقازيق، وأنه كلف بالمشاركة فى أعمال الشغب، والحشد لهذه الأعمال.