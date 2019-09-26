شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تعلن عن ارتفاع صادرات الجوافة والمانجو لـ16 ألفا و502 طن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، عن حركة صادرات المنتجات الزراعية المصرية، يوضح ارتفاع صادرات المانجو والجوافة إلى 16 ألفًا و502 طن، منها محصول المانجو 10420 طنا، ومحصول الجوافة 6082 طنا تنطبق عليها جميع الاشتراطات الدولية منذ بدء موسم التصدير وحتى 11 من الشهر الجارى، وجارى الشحن والتصدير.

قال الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن صادرات الفاكهة وخاصة "المانجو والجوافة" منذ بدء موسم التصدير تطبق عليها جميع الإجراءات والاشتراطات المتبعة فى التصدير من خلال التتبع والفحص بمحطات التعبئة، موضحًا أن فتح مزيد من الأسواق الخارجية ساهم فى زيادة صادرات الفاكهة، لافتًا إلى أن تطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير تعد أحد أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر، كإجراءات تأكيدية دورية لضمان المواصفات العالمية حفاظًا على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة.

فيما أكد تقرير الحجر الزراعى، عن تطبيق جميع الاشتراطات الحجرية والمتبعة فى التصدير، ومراقبة الشركات المصدرة وفرض عقوبات للغير ملتزمة بتطبيق الإجراءات المتبعة فى التصدير، وفى حالة مخالفتها للإجراءات يتم وقف الشركة وإحالتها الى النيابة العامة وقف التعامل مع الإدارة المركزية للحجر الزراعى وإدراجها فى قائمة سوداء، بالإضافة إلى استخدام الأختام الجديدة لدى أجهزة الحجر الزراعى فى تبخير باليتات الخشب المستخدمة فى نقل المنتجات الزراعية.