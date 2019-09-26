شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: هامش ربح مدروس للإسكان المتوسط يتواءم مع القدرات الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الإسكان المتوسط من الشرائح التى كان يجب عدم إغفالها، حيث إن الدولة لها مسئولية عليه مباشرة.

وأضاف عاصم الجزار، خلال لقائه ببرنامج مساء DMC، مع الإعلامى رامى رضوان، أن الإسكان المتوسط يستهدف الطبقة المتوسطة التى عانت فى الفترة السابقة من الإصلاح الإقتصادى وتأثيره عليهم، كان لابد من الدولة أن تنظر إليهم بعين الاعتبار.

وأشار، نحن نعمل معهم من خلال نظام اقتصادى استثمارى بهامش ربح مدروس يتواءم مع قدراتهم الاقتصادية، وقدمنا أكثر من مستوى للوحدات فى مشروع سكن مصر ودار مصر ومشروع جنة.

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وأوضح، نستهدف فى إسكان دار مصر وجنة 100 ألف وحدة سكنية تم الانتهاء 34 ألف وحدة سكنية، جارى تنفيذ 60 ألف وحدة سكنية، وطرح 6 آلاف وحدة أخرى، وذلك فى مستوى فوق المتوسط.

وتابع، أنه فى سكن مصر التابع للإسكان المتوسط، لدينا 69 ألف وحدة سكنية مقرر إنشاؤها، وتم طرح 2064 ألف وحدة، وجارى تنفيذ 65 ألف وطرح 2688 وحدة.

واستطرد، أن هناك الكثير من المناطق تم الإسكان فيها، وبعضها الإسكان الفوق متوسط هو مجتمع وله بوابة ووديعة صيانة، وجرى إنشاء شركة شراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجدية وصندوق الإسكان الاجتماعى لكى تكون مسئولة عن صيانة وإدارة تلك المشروعات بالكامل، حتى لا تهمل هذه المشروعات.