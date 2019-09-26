شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البورصة: التوزيعات النقدية ارتفعت من 9.9 مليار 2015 لـ 30 مليار العام الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد فريد صالح، رئس البورصة المصرية، أن إجمالى قيمة التوزيعات النقدية ارتفع من 9.9 مليار جنيه فى 2015، لـ 30 مليار جنيه فى العام الماضى، و16 مليار هذا العام حتى سبتمبر الجارى.

وأضاف رئيس البورصة المصرية، خلال حواره ببرنامج "الحكاية" مع عمرو أديب، أنه منذ يونيو 2011 ليونيو 2013 كانت تعاملات المصريين فى البورصة بالسالب، وتحسنت التعاملات بالبورصة، من أول يوليو 2013 حتى نوفمبر 2016 مع بداية الإصلاحات الاقتصادية الجرئية.

وفيما يتعلق بسوق السندات، قال إنه فى نوفمبر 2016 كان صافى المشتريات مليار ونصف، وارتفع هذا الرقم لـ 36 مليار جنيه فى سوق المستندات، وهذا يعكس رؤية المستثمرين فى السوق المصري وأداء الشركات المقيدة.

وأشار إلى أن صافى مشتريات غير المصريين على سندات الخزانة ارتفع بحوالى 25 ضعف عن الفترة 1 نوفمبر 2016 إلى 24 سبتمبر 2019 مقارنة بالفترة المثيلة.

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وحول صافى الربح للشركات المقيدة، قال إن إجمالى قيمة خسائر الشركات انخفض من 16 مليار جنيه فى ديسمبر 2016 لـ 2.1 مليار جنيه فى 2018، فيما ارتفع إجمالى قيمة أرباح الشركات المقيدة من 52 مليار جنيه فى 2016 لـ 64.1 مليار جنيه فى ديسمبر 2018.