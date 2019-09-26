شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: الطقس خريفى ممتع حتى السبت واحذروا أجواء مائلة للبرودة ليلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمود شاهين مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة بمعدل درجة أو درجتين، لافتا إلى أن العظمى بالقاهرة لن تتعدى 34 درجة حتى نهاية الأسبوع.

وأضاف مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه رغم الارتفاع الطفيف فى درجات الحرارة تزال الدرجات حول المعدل الطبيعى لها، مؤكدا أننا نعيش طقس خريفى ممتع على كافة أنحاء الجمهورية.

وأشار مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنه على المواطنين توخى الحذر أثناء الساعات الأولى من الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل حيث يكون الطقس مائل للبرودة مما يجعلهم عرضة لنزلات البرد.

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وأوضح مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة الصغرى عن الفترة الماضية خاصة وأننا فى فصل الخريف، مشيرا إلى أن الفرق بين درجات الحرارة العظمى والصغرى حوالى 10 درجات مما يحتم على المواطنين توخى الحذر.

وناشد شاهين، المواطنين ضرورة متابعة النشرة الجوية يوميا لأننا فى فصل الخريف وهو فصل معروف عنه التقلبات الجوية الحادة والسريعة، مؤكدا أنه لا توجد أية ظواهر جوية سوى الشبورة المائية على الطريق خاصة الطرق القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية ، مناشدا السائقين بتوخى الحذر أثناء القيادة.

وعن حركة الملاحة البحرية، أوضح شاهين ، انحسار نشاط الرياح على جنوب سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس مما يردى لإضطراب الملاحة البحرية هناك ، مشيرا إلى اعتدال حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط .

