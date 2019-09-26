شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. استقطاب الشباب بمحيط ميدان التحرير.. ومصريان: تلقينا أموالاً من قطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض الإعلامى عمرو أديب، اعتراف كل من سعيد محمد عادل صبرى، وأحمد محمد عبد الفتاح عبد الهادى، بقيامهما بتقديم مبالغ مالية لكل من شارك فى تجمعات بمحيط ميدان التحرير، بعدما تواصل مع أصدقاء لهما مقيمين فى دولة قطر، أخبروهما أنهم سيمدونه بالأموال اللازمة من أجل تجميع وحشد أكبر عدد ممكن من الشباب.

وأكد عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المذاع عبر قناة "mbc مصر"، أنه تم ضبط الرسائل المتبادلة بين سعيد محمد عادل صبرى، وعناصر فى الخارج حول الأموال المطلوبة من أجل الحشد .

وعرض "أديب"، فيديو يظهر اعتراف المصريين بما تم تكليفهما به وطريقة إرسال الأموال إليهما.