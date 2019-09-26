شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تبدأ تشغيل قطارات بين القاهرة وأسوان لخدمة السياحة الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ هيئة السكة الحديد تشغيل قطارات مخصصة للشباب بين القاهرة وأسوان ابتداء من غدا الجمعة بهدف تشجيع حركة السياحة الداخلية، على أن يستمر تشغيلها حتى 2 إبريل 2020، وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب.

وتنطلق أولى القطارات من محطة القاهرة الجمعة، حيث سيتم تشغيل هذه القطارات من محطة القاهرة لأسوان يوم الجمعة فقط من كل أسبوع ، على أن يقوم القطار من محطة القاهرة الساعة 20.40 ليصل أسوان 9.30 من صباح اليوم التالى.

كما يعود هذا القطار من أسوان إلى القاهرة يوم الخميس الموافق 3 أكتوبر 2019، على أن تكون رحلات العودة من أسوان إلى القاهرة الخميس من كل أسبوع فقط، وتقوم رحلة العودة من أسوان 19.25 ليصل القاهرة الساعة 7.30 صباح اليوم التالى.