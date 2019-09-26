شاهد.. "حرب مصر على الإرهاب" فيلم وثائقى على DMC

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت فضائية "DMC"، فيلماً وثائقياً يكشف تفاصيل حرب مصر على الإرهاب. Advertisements وكشف الفيلم الوثائقى كيف تتصدى الدولة المصرية للعنف، والعمليات الإرهابية، وكيف كانت شوارع مصر أشبه بفيلم رعب، فى فترة حكم الجماعة الإرهابية. واستهل الفيلم الوثائقى بقوله: "هنا فى سيناء ترك القتلة بصمتهم، وهنا كانت نقطة ذروة فى أحداث عنف إرهابية ترسم ملامح نوع جديد من حرب العصابات وتأخذ منها جبنها وخستها وتغلفها بشعارات دينية كاذبة تعوص فى الجهل والهوس".

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