شكرا لقرائتكم خبر عن تسريب لمدير مكتب أيمن نور والهارب عبدالله الشريف: عايزين إحباط الناس ونولع الدنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى تسريب جديد، يكشف أمام الجميع التحركات الإرهابية التى تقودها جماعة الإخوان، والتى تتضمن نشر الفوضى والعنف والأكاذيب فى الشارع المصرى، لإثارة الفتنة فى المجتمع، إضافة إلى تشكيك المواطنين فى كل الأمور المتعلقة بالدولة.

التسريب الذى أذاعته قناة دى أم سى، يحتوى على مكالمة هاتفية، بين الإخوانى عبد الله الشريف، ومدير مكتب الهارب أيمن نور، وكشف التسريب، عن خطة الجماعة وتحركاتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعى لنشر الأكاذيب، واستغلال الفترة الحالية بالعمل على السوشيال ميديا، لحشد المواطنين، واستغلال الحسابات الرسمية للهارب الإخوانى عبد الله الشريف، فى نشر الأكاذيب وتجهيز فيديوهات لشحن المواطنين وتسخينهم بشكل كبير.

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وكشف التسريب التكليفات التى حملها مدير مكتب أيمن نور، لعبد الله الشريف، وإذاعة الأكاذيب من خلال جهود مكثفة عبر مواقع التواصل الاجتماعى، ودعوة المواطنين عبر صفحاتهم للنزول والمشاركة فى الدعوات المزعومة للتظاهر.

وتابع مدير مكتب أيمن نور فى التسجيل الصوتى: "المهم يا عبدالله اشتغل على القصة دى، عايزين جرعة إحباط كبيرة للناس، خاصة أن الناس سخنانة، وعايزين نولع الدنيا، عايزين كل اللى يشوف الفيديو يولع فى نفسه وفى البلد"، ليرد عبدالله: "حاضر هى دى مش أول مرة يعنى متقلقش".