شكرا لقرائتكم خبر عن "تنمية الصعيد": عرض تقرير دورى بأعمال الهيئة على وزارة التنمية المحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء سامى الشناوى، رئيس هيئة تنمية الصعيد، أنه تم الاتفاق مع وزارة التنمية المحلية على عقد اجتماع دورى لعرض تقرير يتضمن جهود الهيئة أولا بأول وما تم تنفيذه فى تنمية الصعيد.

وأوضح الشناوى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الهدف من اللقاء الدورى مع وزارة التنمية المحلية هو توحيد الجهود فيما يتعلق بتنمية صعيد مصر، وسرعة تنفيذ البرامج التنموية، والتنسيق المشترك وفقًا للإمكانيات والموارد المتاحة فى كل محافظة من محافظات الصعيد.

وكان اللواء سامى الشناوى رئيس هيئة تنمية الصعيد، قد أكد فى تصريحات سابقة لـ ”الخليج 365”، عن إعداد الهيئة لخطة شاملة لعمل الهيئة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات، تمهيدًا لعرضها على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وبدء تنفيذها فورًا.

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كما أكد رئيس هيئة تنمية الصعيد، على تعاون الهيئة مع جميع الهيئات التنموية مثل هيئة التنمية الزراعية وهيئة التنمية الصناعية وهيئة التعدين، قائلاً: "الهدف الرئيسى لنا تنمية الزراعة والصناعة فى الصعيد وبالتالى توفير فرص عمل للشباب وتعظيم الاستفادة من كل المواد الخام فى الصعيد واستغلالها فى المشروعات الصناعية وتشغيل الشباب".

وكانت وزارة التنمية المحلية، قد عقدت اجتماعًا مع اللواء سامى الشناوى رئيس هيئة تنمية الصعيد لوضع الرؤية المشتركة بين الوزارة والهيئة لدفع التنمية فى محافظات الصعيد فى ضوء الرؤية الإستراتيجية والاقتصادية والبيئية للدولة، وذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالاهتمام بمحافظات الصعيد وتحقيق التنمية الشاملة بها.

وأكدت الوزارة أهمية التنسيق المستمر بين الوزارة والهيئة لتحقيق الهدف الذى تسعى إليه الحكومة والقيادة السياسية لتعظيم موارد محافظات الصعيد والاستفادة منها وإحداث نقلة نوعية فى الأوضاع المعيشية للمواطنين وتوفير فرص عمل لهم، مؤكدة أهمية هذا التنسيق تلافياً لحدوث أى ازدواجية فى تنفيذ المشروعات التنموية التى ستقوم بها الهيئة والتى تنفذها الوزارة عبر بعض البرامج الخاصة بها مع الوزارات الأخرى بالحكومة.