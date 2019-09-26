تعرف على أهداف كلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أُنشئت كلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة بموجب القانون رقم 91 لسنة 1975 تحت مسمى "كلية الدراسات العليا والبحوث"، ثم صدر القانون رقم 129 لسنة 1981 وتم تعديل مسمى الكلية إلى المسمى الحالى "كلية الدراسات العليـا" وتعتبر أول كلية فى المنطقة العربية والشرق الأوسط متخصصة فى الدراسات العليا لعلوم الشرطة. وهناك العديد من الأهداف لإنشاء كلية الدراسات العليا أبرزها: • إعداد الكوادر العلمية من الضباط الحاصلين على درجتى الماجستير والدكتوراه فى علوم الشرطة كنواة لهيئة تدريس المواد الشرطية فى المؤسسات العلمية والأمنية. Advertisements • تأصيل العلوم الشرطية فى كافة المجالات العلمية. • إعداد القادة العلميين القادرين على مواجهة المشكلات بأسلوب علمى. • المساهمة فى دراسة مشكلات العمل الشرطى واقتراح الحلول العلمية المناسبة لها من خلال الدراسات والأبحاث والمؤتمرات العلمية. • تحقيق التعاون والتنسيق العلمى مع كليات الأكاديمية والجامعات ومراكز الأبحاث على المستويين الوطنى والدولى.

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