مصر | نشرة حوادث الخليج 365.. الحكم على ديلر البساتين وحريق التجمع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث الخليج 365.. الحكم على ديلر البساتين وحريق التجمع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار:

المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف لديلر البساتين



قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه على عاطل بعد العثور بحوزته على كمية من مخدر الحشيش، وسلاح نارى بغير ترخيص.



وقع منذ قليل، حريق هائل داخل مطعم مشويات بمدينة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، دون خسائر بشرية.