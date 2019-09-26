مصر | نشرة حوادث الخليج 365.. الحكم على ديلر البساتين وحريق التجمع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث الخليج 365.. الحكم على ديلر البساتين وحريق التجمع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف لديلر البساتين
قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه على عاطل بعد العثور بحوزته على كمية من مخدر الحشيش، وسلاح نارى بغير ترخيص.
وقع منذ قليل، حريق هائل داخل مطعم مشويات بمدينة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، دون خسائر بشرية.
مجازاة مسؤول سابق بـ"التعليم" حرر مذكرة "باطلة" ضد وكيل مديرية
عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، مدير مديرية التربية والتعليم بالأقصر سابقًا بغرامة تعادل ٤ أضعاف أجره الوظيفي، لخروجه على القرارت ومدونات السلوك الوظيفي، لتشكيله لجنة لمتابعة امتحانات الثانوية العامة برغم عدم اختصاصه، ووجود مانع قانوني لديه، وتحرير مذكرة باطلة ضد وكيلة المديرية.