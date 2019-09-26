شكرا لقرائتكم خبر عن بتر ساق الطفلة «جنة» ضحية تعذيب جدتها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى أطباء مستشفى المنصورة العام الجديد عملية بتر لساق للطفلة جنة محمد سمير حافظ، 4 سنوات، والتى تعرضت لوصلة تعذيب من جدتها للٱم تسببت في إصابتها بغرغرينا في الساق وفي مناطق حساسة.

كان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، تلقي إخطاراً ببلاغ مستشفى شربين المركزي بوصول الطفلة مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، وبها آثار حروق بمنطقة الحوض حول الأعضاء التناسلية الخارجية، وتورم بالطرف السفلى الأيسر، وآثار حروق بالظهر وبمناطق متفرقة من الجسم، وتحويلها إلى مستشفى المنصورة العام الجديد.

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بالانتقال وسؤال جد الطفلة لوالدها، ويدعي «س. ح»، 55 سنة، اتهم في محضر الشرطة، جدة الطفلة لوالدتها وتدعى «صفاء ع. ع»، 41 سنة، ربة منزل، بالتعدى عليها بالضرب، وتسخين آلة حادة وكى الطفلة بعد تبولها لاإراديا.

وبالفحص تبين أن الجدة كانت تسخن آلة حادة «شقرف» على النار وتضعه على مناطق مختلفة من جسد الطفلة وظهرت آثار التعذيب على ظهرها وعلى رجلها وفي أماكن حساسة، كما ظهرت بعض الحروق القديمة في اماكن متفرقة بجسمها.

وحصلت «المصرى اليوم» على تقرير مستشفى المنصورة العام الجديد «الدولى» عن حالة الطفلة وإجراء عملية بتر للساق، وأكد التقرير أن الطفلة وصلت محولة من مستشفى شربين المركز باعتداء من آخرين، وبالكشف الطبى الظاهرى تبين وجود غرغرينا بالأعضاء التناسلية الخارجية واشتباه جلطة بالطرف السفلى الأيسر، كما يوجد آثار سحاجات واعتداء بالظهر والبطن والحالة العامة دون المتوسطة.

وأكد أشرف عبدالوهاب، محامى الطفلة، استخراج تصريح من النيابة لدفن الجزء المبتور، وأن حالة الطفلة مازالت «سيئة»، مضيفًا: «الطفلة تعرضت للتعذيب على يد الجدة للأم، وتم عرضها على الطبيب الشرعى، وننتظر التقرير النهائى عن الحالة العامة للطفلة، وأسباب حدوث تلك الإصابات»، مشيرًا إلى حبس الجدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.