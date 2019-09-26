«الصغير»: الاتحاد البريدي العالمي يناقش نظام الأجور البريدية واعتماد «الأسعار المعلنة»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال عصام الصغير، رئيس مجلس إدارة البريد المصرى، إن المؤتمر الاستثنائى الثالث للاتحاد البريدى العالمى بسويسرا يحظى بأهمية كبرى ومشاركة واسعة من كافة البلدان، حيث إن المؤتمر يشهد مشاركة أكثر من 150 دولة من أعضاء الاتحاد، بهدف مناقشة العديد من الموضوعات المهمة التي تخص مستقبل العمل البريدى والتحديات التي يواجهها، ومنها اتخاذ قرار بشأن مستقبل نظام الأجور البريدية واعتماد نظام الأسعار المعلنة ذاتياً، حيث يمثل هذا النظام تحدياً كبيراً للعديد من الدول لأن رفع الأجور البريدية طبقاً لهذا النظام سيؤدى إلى اضطرابات في الخدمة البريدية لا يمكن لغالبية المؤسسات البريدية تحمل تداعياته على المستويين الاقتصادى والاجتماعى.

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