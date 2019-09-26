شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان تستعد لاحتفالات تعامد الشمس على «أبو سمبل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت مدينة أبوسمبل بأسوان استعداداتها لاستضافة مهرجان تعامد الشمس على معبدى أبوسمبل في 22 أكتوبر المقبل، ووجه المحافظ اللواء أحمد إبراهيم بالتنسيق المسبق من الآن للاستعداد الجيد لاستقبال الحدث العالمى الفريد وإنجاح فعالياته المتنوعة على الوجه الأكمل.

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وقال المحافظ إن احتفالات هذا العام ستشهد مشاركة واسعة من فرق الفنون الشعبية بمختلف المحافظات، والتى تساهم بشكل مباشر في إضفاء أجواء ترفيهية على أهالى أسوان، خاصة أنها ستقدم عروضها الفنية والفلكلورية والاستعراضية في مدن ومراكز المحافظة.

وأشاد «إبراهيم» بالدعم الكبير من وزارة الآثار، بقيادة الدكتور خالد العنانى، ووزارة الثقافة بقيادة الدكتورة إيناس عبدالدايم، بجانب جهود الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الدكتور أحمد عواض، حيث يتكاتف الجميع للعمل بروح الفريق لتقديم كل أوجه الدعم لإنجاح فعاليات المهرجان، مكلفًا السكرتير العام للمحافظة اللواء حازم عزت، بعقد اجتماع تنسيقى لكل الجهات الأمنية والتنفيذية المعنية لتحديد المهام والتكليفات الواجب تنفيذها من كل جهة.

وأوضح السكرتير العام أن فعاليات مهرجان تعامد الشمس ستشهد مشاركة 8 فرق فنون شعبية بإجمالى 300 فنان وفنانة وهى: «أسوان، توشكى، بورسعيد، غزل المحلة، ملوى، قنا، شلاتين، والوادى الجديد»، حيث ستقوم هذه الفرق بتقديم عروضها الفنية في مسارح وقصور وبيوت الثقافة بمدن السباعية والرديسية وكوم أمبو ونصر النوبة ودراو، بجانب مركز ومدينة أسوان، وذلك خلال الفترة من 16-18 أكتوبر.