شكرا لقرائتكم خبر عن «ليلة مصرية» في نيويورك بحضور شخصيات أمريكية بارزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقامت مؤسسة النبض الأمريكى بالتعاون مع نقابة المحامين الأمريكيين في مدينة نيويورك احتفالية مصرية أمريكية تحت اسم «ليلة مصرية» بحضور قنصل مصر في نيويورك وعدد من أعضاء مجلس النواب في مصر والشخصيات العامة في البلدين.

وشدد السفير هشام النقيب، القنصل العام لمصر في نيويورك على أهمية العلاقة بين دولة قوية مثل الولايات المتحدة الأمريكية ودولة عريقة مثل مصر، مشيراً خلال كلمته بالاحتفالية إلى أن العلاقات المصرية الأمريكية تعود لسنوات طويلة، ولا تقتصر على المستوى الاستراتيجى أو السياسى فقط ولكنها تمتد لجوانب إنسانية مثل محاربة الفقر والمرض والإرهاب وغيرها من الأمور التي تحتاج لتعاون قوى.

وأوضح القنصل العام أن التعاون الحقيقى هو الذي يتم بين الشعوب وليس الحكومات فقط، لأنه يقوى من تقارب وجهات النظر والرؤية والهدف، وعلى مدار السنوات أثبت التعاون بالفعل قدرتهما على تحدى الصعوبات في شتى المجالات السياسية والاقتصادية، منبهاً إلى أن مصر كانت ولا تزال واحة السلام منذ آلاف السنوات من الأخذ في الاعتبار أفضلية المراهنة على دولة تملك حضارة تمتد لآلاف السنوات وهى العمود الفقرى لمنطقة الشرق الأوسط.

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وأعرب الإعلامى الدكتور مايكل مورجان، رئيس مؤسسة النبض الأمريكى للعلاقات العامة والإنتاج الإعلامى، منظم الاحتفال عن امتنانه وشكره لوزارة الخارجية المصرية لحضور السفير هشام النقيب ممثلاً عنها، وقال إن مصر والولايات المتحدة الأمريكية حلفاء منذ زمن بعيد ويجب أن يستمر هذا التحالف للحفاظ على استقرار وسلام منطقة الشرق الأوسط، منبهاً لأهمية التعاون والتضامن بين الدولتين لمواجهة العدو المشترك وهو الإرهاب.

ولفت مورجان،- مصرى الأصل- إلى أن لديه مسؤولية كبيرة تجاه وطنه الأول مصر ولذا يحاول توضيح الأمور بالشكل الحقيقى للمجتمع الأمريكى والعكس، نظراً لانتمائه لمصر وحبه للولايات المتحدة الأمريكية التي نجح فيها على المستوى العملى.

وأشار مورجان إلى قول تونى شافر، رئيس مركز لندن للدراسات السياسية والاستراتيجية الضابط السابق بالمخابرات المركزية الأمريكية إن مصر تخوض حرباً كبيرة ضد الإرهاب وإشادته بدور الجيش المصرى في مساندة مواطنيه وإنقاذ البلاد من جماعة الإخوان في ثورة ٣٠ يونيو، منبهاً لأهمية إدراجها كتنظيم إرهابى في أمريكا.

وقالت الدكتورة تيس دافيز، محامية وعالمة آثار، المدير التنفيذى لتحالف الآثار ومدير العمليات اليومية لموظفى المعهد في واشنطن العاصمة، وكذلك البرامج في الخارج إنه تم تعاون مباشر بين حكومتى مصر والولايات المتحدة الأمريكية لاستعادة القطع الأثرية المهربة من مصر والتى تم التعرف عليها في أمريكا سواء خلال تهريبها إلى داخل البلاد أو خلال بيعها في المزادات أو للمتاحف، معلنةً أن متحف المتروبوليبان قرر بالفعل إعادة إحدى القطع الأثرية التي تم تهريبها خلال أحداث ثورة ٢٥ يناير.

شارك في الاحتفالية عدد من الشخصيات العامة الأمريكيهً والمصرية وأعضاء مجلس النواب.