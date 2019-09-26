شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة لوفد إثيوبي: نرحب بأي تعاون إفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن العلاقة بين مصر وأشقائها الأفارقة ليست وليدة اللحظة إنما يجمعها تاريخ طويل من التعاون المثمر والبناء في شتى المجالات، نتيجة للترابط الطبيعى الذي يجمع الدول الإفريقية بعضها ببعض.

وقال خلال لقائه أمس وفدا من النقابة العامة للمناجم والطاقة بجمهورية إثيوبيا برئاسة رئيس النقابة «مانجيشا ديسى»، وبحضور محمد عرابي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر، إنه بمناسبة تولى مصر رئاسة الاتحاد الإفريقى عام 2019، فإنها ترحب بأى تعاون مصرى إفريقى يسهم في توطيد العلاقات، خاصة في مجال العمل والعمال.

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ووجه الوزير بأن يكون هناك لقاء ثلاثى بين النقابة العامة للبترول، والكيماويات، والمناجم والمحاجر مع النقابة العامة للمناجم والطاقة الإثيوبية؛ لتحقيق مزيد من التعاون وأقصى استفادة من تبادل الخبرات بين التنظيمات النقابية الإفريقية.

وقال «عرابى» إنه في إطار توطيد العلاقات المصرية الإثيوبية ستقوم النقابتان غدا الخميس، بتوقيع بروتوكول تعاون مشترك يهدف إلى تدريب وتثقيف الأعضاء النقابية، وتبادل الخبرات والزيارات وتقريب وجهات النظر خاصة في المحافل الدولية.

من جانبه أكد الأمين العام لنقابة المناجم والطاقة الإثيوبية، أن هذه الزيارة تهدف إلى تقوية العلاقات المصرية الإثيوبية وتوطيدها وتبادل الخبرات النقابية والعمالية للاستفادة من تجربة مصر في هذا الشأن، مقدما شرحا تفصيليا للهيكل التنظيمى الخاص بالاتحاد العام لعمال إثيوبيا، وأهداف النقابة العامة للمناجم والطاقة المتمثلة في وضع دستور للدفاع عن حقوق العمال، ورفع الوعى بينهم للحصول عليها، فضلا عن الإسهام في إرساء عملية السلام والديمقراطية في البلاد مؤكدا أن للعمال دورا كبيرا في ذلك.