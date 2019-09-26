شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى الفقي: الجيش المصري لا يخون أبدًا.. والشعب بلغ سن الرشد السياسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي رئيس مكتبة الإسكندرية، إن تصرفات جماعة الإخوان الإرهابية، تدل على انها جماعة «بائسة» تسعى لضرب استقرار البلاد من خلال التأثير على السياحة والاقتصاد، والآن بدأ تستهدف القوات المسلحة بحملاتها المشبوهة، مؤكدًا أن الجيش المصري لا يخون أبدًا.

وأضاف «الفقي» خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الأربعاء، أن جماعة الإخوان، استعانت بمقاول مغمور في إشارة منه إلى «المقاول محمد علي» حتى يتحدث فيما لا يفهمه بحديث متضارب، مؤكدًا ضرورة عدم إعطاء مثل هذا الحديث أي أهمية.

وأوضح المفكر السياسي رئيس مكتبة الإسكندرية، أن الشعب المصري نضج كثيرًا بعد 2011، لافتًا إلى أن الأحداث التي مر بها وأثرت به جعلت أكثر نضوجًا، قائلًا: «الشعب المصري بلغ سن الرشد السياسي».