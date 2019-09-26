شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو أديب يعرض اعترافات الجاسوس التونسى المحرض على التظاهر بميدان التحرير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض الإعلامى عمرو أديب، فيديو اعتراف الإرهابى ماهر عبد السميع،تونسى الجنسية، من مواليد 11 مايو 1986، مقيم بمدينة نصر بالقاهرة دخل البلاد منذ عدة اشهر ينتمى إلى جماعة الإخوان الإرهابية.

وأكد "أديب"، أنه تم ضبطه عقب تردده على ميدا ن التحرير واشتراكه فى إحدى التجمعات وتحريضة على الحشد ضد الدولة بتعليمات من قبل التنظيم الدولى للإخوان.

وعلق أديب،" عندنا منتخب العالم للجواسيس"، مشدداً على أن الحرب القذرة التى يشنها اعداء الوطن على مصر والمصريين لن تنجح مطلقاً.