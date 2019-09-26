شكرا لقرائتكم خبر عن بدء لقاء الرئيس السيسى مع الشخصيات المؤثرة بالمجتمع الأمريكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدء منذ قليل لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى بعدد من الشخصيات المؤثرة في المجتمع الامريكي، و ذلك على هامش تواجده بنيويورك لحضور مؤتمر الجمعية العامة للأمم المتحدة .

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