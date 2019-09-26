شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. عمرو أديب يعرض اعترافات إرهابى تايلاندى بعد ضبطه فى ميدان التحرير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض الإعلامى عمرو أديب، اعترافات الإرهابى إبراهيم مالى محمد تايلاندى الجنسية، من مواليد 1 ديسمبر 1993، يتعلم اللغة العربية بمصر، وهو يؤكد أنه نزل ميدان التحرير من أجل المشاركة فى الثورة الإسلامية.

وأكد "أديب"، خلال تقديمه برنامج "mbc مصر"، أنه تم ضبط فيديوهات على هاتف الإرهابى تظهر عمليات تنظيم داعش الإرهابى، إلى جانب صور وأسلحة ومفرقات.

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وقال الإرهابى التايلاندى: "أنا الإرهابى إبراهيم مالى محمد.. أحب فكر الجهاد وأنا فى مصر لتعلم اللغة العربية، والعلوم الشرعية وذهبت إلى ميدان التحرير لمشاركة المتظاهرين لأنى أريد ثورة إسلامية".