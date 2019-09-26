شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: خطة تكاليف الإنفاق لمناطق العشوائيات غير أمنة 31 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عصام الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن العشوائيات تتواجد فى جميع دول العالم ولكن فى مصر تأخذ أشكال مختلفة، حيث أن لدينا مناطق غير أمنة مصنفة درجة أولى وثانية وثالثة.

وأضاف عصام الجزار، خلال لقاءه ببرنامج مساء DMC، مع الإعلامى رامى رضوان، أن المناطق غير أمنة تحتاج إلى تدخل كبير من الدولة وهو ما حدث، أما المناطق الأخرى هى غير مخططة أو التى غير مصنفة خطيرة، وعبارة عن مناطق عادية غير مخططة وتحتاج إلى تدخل الدولة.

وتابع، لدينا 357 من المناطق الغير أمنة، والخطة للقضاء على تلك المناطق تكاليف الإنفاق فقط يصل لـ 31 مليار جنيه، أى ليس له عائد مباشر، وهناك 192 تم الانتهاء منها و165 جارى العمل فيهم.

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