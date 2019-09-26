شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: خطة تكاليف الإنفاق لمناطق العشوائيات غير أمنة 31 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عصام الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن العشوائيات تتواجد فى جميع دول العالم ولكن فى مصر تأخذ أشكال مختلفة، حيث أن لدينا مناطق غير أمنة مصنفة درجة أولى وثانية وثالثة.
وأضاف عصام الجزار، خلال لقاءه ببرنامج مساء DMC، مع الإعلامى رامى رضوان، أن المناطق غير أمنة تحتاج إلى تدخل كبير من الدولة وهو ما حدث، أما المناطق الأخرى هى غير مخططة أو التى غير مصنفة خطيرة، وعبارة عن مناطق عادية غير مخططة وتحتاج إلى تدخل الدولة.
وتابع، لدينا 357 من المناطق الغير أمنة، والخطة للقضاء على تلك المناطق تكاليف الإنفاق فقط يصل لـ 31 مليار جنيه، أى ليس له عائد مباشر، وهناك 192 تم الانتهاء منها و165 جارى العمل فيهم.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الإسكان: خطة تكاليف الإنفاق لمناطق العشوائيات غير أمنة 31 مليار جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.