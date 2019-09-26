شكرا لقرائتكم خبر عن مهندس تركى يفضح التطبيع مع تل أبيب.. ويؤكد: شركتنا أشرفت على بناء أبراج بإسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى الوقت الذى هاجم فيه الرئيس التركى رجب طيب اردوغان ،إسرائيل من على منصة الأمم المتحدة أجرت هيئة الإذاعة والبث التلفزيونى الحكومى "مكان" تحقيقاً عن المشروعات العقارية والإنشائية التى تنفذها الحكومة التركية داخل إسرائيل وفى مقدمتها بناء محكمة تل أبيب، وابراج شارونا،وغيرها.

والتقت القناة بكبير المهندسين الأتراك بشركة "يلماز" فى إسرائيل والذى يدعى هاكان أرجونر البالغ من العمر 38 عاماً، حيث أكد أن الشركة بدأت العمل فى إسرائيل منذ 25 عاماً، حيث تم تنفيذ مئات المشروعات وحاليا يتم بناء 24 مشروعاً جديداً.

وعندما سئل "أرجونر" عن هل يوجد عمال يهود معه ، أكد على أنه لو أنهم يعملون ما كان هنا ، مشيراً إلى وجود 1200 عامل تركى يعملون فى إسرائيل، وارتفع مؤخراً إلى 2000 عامل.

وأكد على أن معظم ابراج تل أبيب الشهيرة قامت الشركة ببناءها ، وتبلغ سعر الشقة الواحدة حوالى 200 ألف شيكيل، مشيراً إلى أن الأتراك يعشقون الإسرائيليين والعكس صحيح، ولو غير ذلك ما عاش الأتراك فى إسرائيل.

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