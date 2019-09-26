شكرا لقرائتكم خبر عن 100 مليون صحة تنصح المصريين بتناول الفاكهة بدلاً من الوجبات السريعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نصحت مبادرة 100 مليون صحة المواطنين باستبدال الوجبات السريعة والحلويات الممتلئة بالسعرات الحرارية بالفواكه الطازجة لكونها غنية بالفيتامينات والعناصر الضرورية للجسم.

وقالت مبادرة 100 مليون صحة، إن تناول الفواكه الطازجة مهم على مدار اليوم، كما أن البعد عن تناول الوجبات السريعة يحمى من زيادة الوزن، وتابعت المبادرة، أنه يجب الحرص أيضًا على ممارسة الرياضة خاصة المشى لتقوية عضلة القلب.

ويشار إلى أن مبادرة 100 مليون صحة ممتدة حتى أخر 2019 فى الكشف المبكر عن فيروس سى والأمراض غير المعدية مثل السكر والضغط والسمنة، كما أنها تقدم جميع الخدمات بالمجان.

ولا تزال المبادرة قائمة فى أكثر من 300 منفذ ثابت بالجمهورية وبالمطارات والموانى، وتقدم الخدمة للمصريين والأجانب العائدين من الخارج.